ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إنه قدم وآخرون طعنًا أمام محكمة الاستئناف الابتدائية بالعاصمة طرابلس ضد ترشح رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، للانتخابات الرئاسية، كونه ترشحًا يخالف قوانين الانتخابات.

الشركسي أكد في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن “تقييد المحكمة للطعن يعني قبوله، ونتوقع ردًا وطعنًا مقابلًا من الدبيبة على هذه الخطوة”.

وأشار إلى أن المستندات المقدمة في الطعن ذكرت أن الدبيبة قدم أوراقًا غير دقيقة وتحتاج إلى تحقق من صحتها من قبل مفوضية الانتخابات ومنها إقرار بتوقفه عن العمل يوم 24 سبتمبر.

كما لفت إلى أنه “في حال إصدار قرار من القضاء باستبعاد رئيس الحكومة نهائيًا ستلتزم المفوضية بذلك ولا مجال لأي مراوغة، خاصة أن استبعاد الدبيبة ليست عملية إقصائية، بل هي خطوة لترسيخ القانون في البلاد”.

وبخصوص ردود الفعل في الغرب ضد خطوة استبعاد الدبيبة، قال: “لا نتوقع حدوث أي مشكلات في غرب البلاد حال تم الاستبعاد النهائي لرئيس الحكومة كون الجميع يسعى لدولة القانون”.

وتابع: “المرشحون لرئاسة الدولة هم من جميع المناطق والتوجهات وأمامهم الصندوق، لكن يجب توفير العدالة بين المرشحين، فلا يمكن لشخص يملك موارد الدولة أن يسوق لنفسه في حين أن الباقي لايملكون شيئًا”.