ليبيا – طالب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبيّة، صالح الشّاوش، بضرورة رفع الدّعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي من أجل تحقيق العدالة وحصول شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود على حقها، ولا سيما الذين لا يملكون وسيلة نقل، فضلًا عن وقف تفشّي ظاهرة التّهريب إلى دول الجوار.

الشاوش وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن توفير المحروقات مع سعر صرف 4.48 دنانير مقابل الدولار لم يعد ممكنًا، وفاتورة الدعم على المحروقات تتعدى 12 مليار دينار، جُلّها يذهب للتهريب مع صفقات فساد تجري بين المورّدين أنفسهم.