ليبيا – قال المستشار السابق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خالد العاقل إن المتسبب الحقيقي للمتحور الجديد “أوميكرون” هم الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، وإن المطعمين لن يتأثروا حال الإصابة إلى درجة دخولهم المستشفى.

العاقل وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن من لا يتلقى التطعيم هو الذي يتأثر تأثرًا سلبيًا قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة تدخله إلى المستشفى، وأن الفيروس سيتحول طالما توفرت له أجسام خالية من المضادات.

وبين المستشار السابق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن خطورة الطفرة الجديدة تكمن في سرعة انتشارها، وأن العلماء يدرسون مدى فعالية التطعيمات تجاهها، وأنهم لم يخلصوا بعد إلى نتائج نهائية.

وأشار العاقل إلى أن “أوميكرون” يحتوي على 50 طفرة إجمالية، وهذا ما يجعله متحورًا مقلقًا جدًا حسب منظمة الصحة العالمية؛ لأن التطعيمات السابقة التي تم إنتاجها تعتمد على التراتبية الجينية المتوفرة في فيروس كورونا.