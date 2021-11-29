الكرملين: نأمل في عقد محادثة بين بوتين وبايدن حتى نهاية العام

الكرملين: نأمل في عقد محادثة بين بوتين وبايدن حتى نهاية العام

موسكو – أكد الكرملين عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات حول إجراء قمة جديدة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، معربا عن أمله في عقد محادثة بينهما حتى نهاية العام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حسبما نقلته وكالة “تاس”، امس ردا على سؤال حول ما إذا تم تحقيق أي تقدم في المحادثات بشأن عقد القمة: “لا” لم يتم حتى الآن تحديد الموعد… نأمل في أن تجري هذه المحادثة حتى نهاية هذا العام”.

وردا على سؤال حول الصيغة المرجحة لهذه المحادثة، افترض بيسكوف أنها “ستجري على الأرجح بشكل مؤتمر عبر الفيديو”.

وتأتي الاتصالات حول عقد القمة الثانية في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين التي سبق أن قال الكرملين إنها تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة.

وفي إطار هذه الجهود أجرى بوتين وبايدن، يوم 16 يونيو في جنيف، أول قمة بينهما استمرت نحو 4 ساعات واتفقا خلالها على إعادة سفيري البلدين بعد استدعائهما سابقا.

وأعلن بوتين أنه ليست لديه أوهام عقب لقائه مع بايدن، لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة ويمكن الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

كما أكدت إدارة بايدن ضرورة التعاون مع روسيا في المجالات التي يمكن فيها ذلك، خاصة الاستقرار الاستراتيجي، والأمن السيبراني، وحل بعض الأزمات الإقليمية.

المصدر: “تاس” + وكالات