ليبيا – التقت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني أمس الأحد مع عدد من الجالية الليبية في السفارة الليبية بأنقرة.

الكيلاني استمعت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية لعدد من المشاكل التي تعاني منها الجالية الليبية بتركيا والتي تتمثل في ارتفاع رسوم الإقامة لليبيين مع تأخر استيلامها.

كما اشتكى أعضاء الجالية الليبية من بعض الأوضاع الاجتماعية وعدم وجود ملحق وإخصائي اجتماعي بالسفارة للوقوف على أوضاع الجالية الليبية اِجْتِمَاعِيًّا.

واستمعت الكيلاني لعدد من الملاحظات التي تركزت حول الصعوبات التي تواجههم وخاصة المواضيع الاجتماعية ومحاولة حلحلتها لتتمتع الجالية الليبية المقيمة في تركيا بكافة حقوقها وميزاتها وتمنت الكيلاني مجهودات الموظفين بالسفارة، مُؤَكِّدَة على تكاثف الجهود نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

من جانبهم، عبر أعضاء الجالية الليبية عن سعادتهم بزيارة الكيلاني لهم واهتمامها بأوضاعهم كافة.

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