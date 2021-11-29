ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و139 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 15 بالمائة، من أصل4254عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2364 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى344087 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 22674 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5448 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1683548والمطعمين بالجرعة الثانية 652314.