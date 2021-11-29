ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش آخر المستجدات السياسية وعلى رأسها الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي طالعته صحيفة المرصد نقل عن كوبيتش إشادته بدور رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب وجهوده في دعم مشاركة هذه الشريحة في الحياة السياسية من خلال تقدم الكفاءات الشابة إلى أعلى المراتب في الدولة.

وجدد كوبيتش موقف الأمم المتحدة الداعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد فالمجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام فيما وصف المنفي الشباب برھان الحاضر وأمل المستقبل.

وتابع المنفي إن الشباب قادرون على المساهمة في بناء دولة قویة وعادلة ودیموقراطیة بروح الشباب وحماسھم وأن عليهم تنظيم صفوفهم للتعبير عن إراداتهم وإمكانياتهم للمساهمة في المصالحة الوطنية وصنع السلام مؤكدا إن الرئاسي يعمل جاهدا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل متزامن.

واختتم المنفي بالقول إن هذا يتم من خلال تحقیق كل الضمانات اللازمة لتكون انتخابات حرة ونزیھة تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي وتحقق كامل شروط العملية الديموقراطية.