ليببا – قال رئيس النقابة العامة لعمال شركة الكهرباء مسعود ناجي إن هناك بعض المناطق ودوائر الصيانة خاصةً بالمنطقة الجنوبية أعلنت بدء الإضراب العام.

ناجي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد، أكد أن المنطقة الغربية حاليًا في إضراب جُزئي، وسيُعقد الأسبوع الحالي اجتماع بفروع النقابات في المناطق وعلى ضوئه سيعلن الإضراب العام على مستوى ليبيا وإيقاف العمل الشامل حتى تحقيق مطالب الموظفين.

وأشار ناجي إلى أن النقابة طالبت بصرف المُستحقات المُتأخرة كاملة للموظفين من 2018 لـ 2021، وتنفيذ قرار بخصوص علاوة التميز للفنيين والمُهندسين.

ونبه إلى أن مجلس الإدارة بالشركة تلاعب بقرار الحكومة رقم 164 الخاص بصرف علاوة تميز بقيمة 600 دينار للفنيين والمُهندسين الميدانيين وشكل لجنة لتقديم مقترح لمجلس الإدارة حول من يستحق هذه المنحة، لأن هذه اللجنة ليست فنية بل هم مديرون إداريون ولا يعلمون شيئًا بالعمل الميداني.

وأضاف: “نحن كنقابة وموظفين نرفضُ القرار رفضًا كاملًا ونُطالب بتطبيق ما جاء في قرار رئيس الوزراء وليس تقديم اجتهادات من هذه اللجنة غير المُختصة بالأمور الفنية”.

ناجي حمل مجلس إدارة الشبكة الكهربائية والبرلمان وحكومة الوحدة مسؤولية أي ضرر يحدث للشبكة نتيجة إضراب الموظفين.