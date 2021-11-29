ليبيا – تحدّث المترشّح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض اليوم الإثنين مع ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير في ليبيا، بخصوص التطورات الأخيرة في ليبيا، وخاصة التطورات القانونيّة والسّياسيّة المتعلّقة بالانتخابات الرّئاسيّة القادمة في الـ 24 ديسمبر المقبل .

السفير نورلاند أكد بحسب المكتب الإعلامي لتكتل إحياء ليبيا على دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية الليبية وسيرها بسلام.

وأعرب نورلاند عن تطلّعه للمزيد من المناظرات الانتخابية بين المترشحين مع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية.

من جانبه ،أكّد النايض على أهمّية دعم مجهودات لجنة 5+5، واستمرار دعم مجلس الأمن والوفاء بالتزاماته نحو انتخابات سلميّة، شفّافة، في موعدها المحدّد، واحترام نتائجها.