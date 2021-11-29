ليبيا – أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعميما تضمن توصيات مهمة بشأن ظهور متحور وباء كورونا “أوميكرون” الذي بدأ بالانتشار في البعض من الدول.

التعميم الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه تضمن هذه التوصيات الـ5 الصادرة عن الاجتماع الذي تم عقده بين اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا في المركز وبعض الإدارات الفنية فيه في الـ28 من نوفمبر الجاري بخصوص انتشار هذا المتحور.

وورد في أولى التوصيات عدم سفر المواطنين الليبيين إلى البلدان التي ظهر فيها المتحور تجنبا لإصابتهم بالعدوى فيما شددت الثانية على وجوب خضوع كل المسافرين القادمين من هذه البلدان لإجراء تحليل “بي سي آر” تكون نتيجته سالبة قبل 48 ساعة مع الحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة 10 أيام على أقل تقدير.

وبينت التوصية الثالثة وجوب إجراء تحليل “بي سي آر” للحالات المشتبه بها القادمة من السفر خوفا من إصابتها بالمتحور مع تأكيد التوصية الرابعة عدم دخول الأجانب القادمين من دول المتحور إلا بعد إثبات ما يفيد الحجر الصحي الفندقي لمدة 10 أيام على الأقل وعلى النفقة الخاصة إجراء تحليل “بي سي آر” سالب.

وجاء في التوصية الأخيرة إن على مكتب الرقابة الصحية الدولية إعداد تحديث أسبوعي عن البلدان التي ظهر فيها المتحور والإجراءات الواجب اتخاذها بالمنافذ.