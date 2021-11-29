ليبيا – أكد السفير الليبي السابق والمرشح الرئاسي المحتمل عبد المجيد سيف النصر أنه تقدم رسميًا بطعن ضد خليفة حفتر كون ترشحه خالف عدة مواد في قوانين الانتخابات، بحسب قوله.

سيف النصر قال في أول تصريحات له بعد رفض طعنه ضد حفتر لموقع “عربي21”: “تقدمت بطعن ضد خليفة حفتر في المحكمة الابتدائية في مدينة بنغازي منذ الخميس الماضي، وهذا الطعن مبني على المادة رقم 1/37 لقانون العقوبات الليبية التي تمنع المترشح بالتمتع بالحقوق المدنية”.

وأوضح في أن “الطعن أيضًا اعتمد على القرار رقم 73 لسنة 2021 الذي ينص على تقديم المرشح صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي المتحصل عليه، وفيما يخص جنسيته الثانية مع الجنسية الليبية، وهذا مبني على قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان”.

وأضاف: “تم إبلاغنا الأحد برفض الطعن وهو أمر متروك للقضاء ولا نتدخل فيه، لكن سنبحث مع المحامي الخاص إمكانية استئناف الطعن في بنغازي إذا كان ذلك ممكنًا من جديد، خاصة أن المحكمة لم تذكر لنا الأسباب التي رفضت الطعن بناء عليها لكننا نحرتم دومًا القضاء وقراراته”.

وبخصوص تأثير الخطوة عليه وإمكانية تعرضه لأي أذى شرقًا أو جنوبًا، قال: “الجميع يعلم أن الطعون عملية صحية ومن حق أي مرشح ومواطن ليبي القيام بذلك وهذه هي الديمقراطية، ولن تؤثر هذه الخطوة على شخصي ولن يحدث أي شيء من أهلنا بالمنطقة الشرقية (برقة) ضدي، وأنا ابن الجنوب، وكذلك ابن الشرق والغرب ومرشح رئاسي عن ليبيا كلها”.

كما تابع: “بل إن رأيت أي أحد مخالف لشروط الترشح سوف أقدم طعنًا فيه وهذا من حقي وحق الجميع وعلى الكل احترام رأي القضاء”.