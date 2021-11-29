وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “مفارزها تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير المرخصة، ومن خلال ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين بمحافظة ذي قار يتاجران بالادوية المهربة وغير المرخصة وبالجرم المشهود اثناء تهريبهم للادوية داخل برادات خاصة وبحوزتهم (٨٦٣٢٨٦ الف) كارتون من تلك الادوية مختلفة الانواع”.

واشارت الى “ضبط عدد من الادوية اثناء عملية التفتيش في المحافظة ذاتها، فضلا عن غلق (٦) عيادات وهمية تمارس مهنة الطبابة بدون موافقات ممارسة المهنة و (٦) صيدليات ومخزن بداخلة كميات كبيرة من الادوية في محافظة ديالى ومخزن غير مجاز في محافظة كركوك ضبط بداخلة (٧٨٠) كارتون من الادوية مختلفة الانواع”.

ولفتت الوكالة الى، “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق والمتهمين والمضبوطات اصوليا”.