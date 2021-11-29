ليبيا – عقد وفد مجلس النواب الذي يترأسه رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية)، بحضور رئيس لجنة الخارجية في الجمعية الوطنية جان لوي بورلانج، حيث بحث الاجتماع اخر التطورات في ليبيا، وأكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والحرص على أهمية إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

وفد مجلس النواب عقد اجتماعًا اخر مع رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستين كومب في مقر المجلس بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة، بالإضافة الى الموضوعات المشتركة.

وأكد الجانب الليبي خلال الاجتماع على أهمية دعم فرنسا والمجتمع الدولي لنجاح الانتخابات القادمة وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعلى ضرورة استمرار دعم فرنسا للسلطات الليبية القادمة في ملف الاقتصاد وتعزيز حقوق الإنسان والمصالحة.

بدوره أكد كومب حرص فرنسا على دعم الاستقرار في ليبيا والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل ذلك، وعلى أهمية نجاح الانتخابات في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية، حيث أشاد رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي بالدبلوماسية المتميزة والفاعلة للعقوري والتي ساهمت في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب.

كما زار وفد مجلس النواب مجلس الدولة الفرنسي للقضاء ومدرسة الإدارة الوطنية، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات وزيارات الوفد، تعزيزًا للشراكة و التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الفرنسية المختلفة.

وأكد العقوري على أهمية الاستفادة من الخبرات الفرنسية لدعم المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ليبيا، مجددًا شكره العميق للجانب الفرنسي الحريص على مشاركة خبراته وتجاربه مع الجميع، ومعربًا عن امتنانه للسفارة الفرنسية في ليبيا التي تعمل على تسهيل ذلك التعاون.

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