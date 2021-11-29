قبل ساعات.. الكشف عن فرص محمد صلاح في الفوز بـ الكرة الذهبية 2021

قبل ساعات.. الكشف عن فرص محمد صلاح في الفوز بـ الكرة الذهبية 2021

فرنسا – كشفت الإعلامية إيناس مظهر، عضو لجنة تحكيم مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فرص حصول المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم في عام 2021.

وتعلن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وقالت إيناس خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية التلفزيونية: “حظوظ محمد صلاح في الحصول على الكرة الذهبية مرتفعة للغاية، ولكن لا نستطيع أن نجزم بحصوله على الجائزة”.

وأضافت: “إذا لم يحصل على المركز الأول، سيكون من بين الثلاثة الأوائل”.

وأوضحت إيناس أن جائزة الكرة الذهبية تقتصر على تصويت الصحفيين فقط دون الجمهور، مشيرة إلى أن أعضاء لجنة التحكيم كان لهم موعدهم المحدد من أجل إدلائهم بأصواتهم لمرشح الكرة الذهبية، والتصويت على جائزة الكرة الذهبية انتهى منذ 28 أكتوبر الماضي.

ويتنافس صلاح على الجائزة مع 29 لاعبا آخر من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما.

وستكون هذه المرة هي الأولى التي يقام فيها الحفل بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، التي تسببت في إلغاء نسخة 2020 للجائزة.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو ليونيل ميسي عام 2019، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، وفض الشراكة مع المنافس التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، الحاصل على الجائزة خمس مرات.

المصدر: قناة “القاهرة والناس” المصرية