ليبيا – اتفقت ليبيا والجزائر على إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي الذي يمثل واحدا من 3 معابر حدودية أغلقتها الجزائر في عام 2011 لتردي الأوضاع الأمنية.

بيان صحفي صادر عن الداخلية الجزائرية تابعته صحيفة المرصد نقل عن وزيرها كمال بلجود تأكيده خلال استقباله وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني الاتفاق على فتح المعبر وتعزيز التعاون الأمني والتنسيق بين الوزارتين في مختلف المجالات.

وتابع بلجود أنه تم الاتفاق أيضا على دعم التنسيق فيما يتعلق بالتكوين في مجال الشرطة والحماية المدنية مشيرا إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين مستقبلا خدمة للشعبين والبلدين اللذين تربطهما علاقة أخوية وتاريخ مشترك.

من جانبه أكد التيجاني الاتفاق على تعزيز التعاون فيما يخص قطاع الداخلية وتشكيل لجان تقنية بين الوزارتين لدراسة نقاط عدة من بينها تدريب عناصر الشرطة ومراعاة مصالح رعايا البلدين في الجزائر أو ليبيا وتسهيل حركة البضائع والناقلين سواء بالنسبة للسلع الليبية أو الجزائرية للحد من غلاء أسعار السلع في الجنوب.