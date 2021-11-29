ليبيا – اختتمت أمس الأحد المرحلة الأولى من التدريب على إجراءات عملية الاقتراع التي نظمها وأشرف عليها قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، والتي استهدفت بالتدريب موظفي الاقتراع بمكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية.

وقال رئيس قسم التدريب بالمفوضية عبد الباسط النفاتي: “حرصنا على أن يكون المحتوى جيدًا، ومستوى التدريب عالي وملم بكافة الجوانب النظرية والعملية، فعلى يومين متتالين تلقى المشاركون وعددهم (51) مشاركًا برنامجًا تدريبًا مكثفًا”.

وأشار إلى أن البرنامج تضمن معلومات أساسية عن الاقتراع، الإجراءات المتبعة قبل يوم الاقتراع، كيفية تسليم المواد واستلامها، إعداد تقارير الاقتراع، الكيفية التي تتم بها عملية الاقتراع، متى تعلق عملية الاقتراع، الشكاوى والطعون، انتهاء الاقتراع، كيفية التحضير لعملية التسوية، والكيفية التي تتم بها عملية التسوية وملء الاستمارة، وعملية الفرز، وإجراءاتها، وإجراءات العد والتعبئة، كما تم تجسيد محاكاة عملية كاملة لعملية الاقتراع والفرز والعد والتعبئة.

وأضاف أنه خلال الجولات التدريبة القادمة سيتم تدريب حوالى 40.000 موظف، مضيفًا أن هذا البرنامج التدريبي بمراحله الأربعة يأتي في إطار استعدادات المفوضية للتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.