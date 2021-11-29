ليبيا – أكد مدير المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سامي الشريف انتهاء مرحلة الطعون في المفوضية.

الشريف قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن عملية الطعون بين المترشحين فيما بينهم وذوي المصلحة شارفت على الانتهاء هي الأخرى وأنهم ينتظرون الأحكام والبت فيها، مشيرا إلى أن المترشح سيف الإسلام القذافي قدم طعنا والمفوضية تنتظر البت فيه.

وأفاد أنهم سيعلنون اليوم عن قائمة المترشحين للانتخابات، وأن موعد الاستحقاق الانتخابي مازال في وقته المحدد يوم 24 ديسمبر، لافتاً إلى أن المفوضية تنتظر الاستئناف والفصل النهائي المحدد بـ 72 ساعة لكل مرحلة.