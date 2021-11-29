روسيا – أفادت شركة “مولدوفاغاز”، بأن مولدوفا سددت 74 مليون دولار لشركة “غازبروم” لقاء إمدادات غاز تمت خلال فصل الخريف الجاري.

وقالت الخدمة الصحفية لشركة “مولدوفاغاز”، إن الشركة سددت لشركة “غازبروم” ثمن توريدات الغاز التي تمت في شهر أكتوبر والنصف الأولى من شهر نوفمبر من هذا العام.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أمهلت “غازبروم” مولدوفا 48 ساعة حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي مهلة لسداد ديون إمدادات الغاز أو سيتم وقف الإمدادات، وبعد ذلك وافقت “غازبروم” على تمديد المهلة حتى نهاية اليوم (26 نوفمبر الجاري) بشكل استثنائي وبناء على طلب من مولدوفا.

ولم تؤكد شركة “غازبروم” الروسية مسألة استلام الأموال من شركة “مولدوفاغاز”.

المصدر: نوفوستي