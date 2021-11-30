إثيوبيا – دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى الاستسلام بعد أيام من نزوله إلى جبهة القتال.

وحث أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، قوات إقليم تيغراي ومن يقف في صفها إلى “تسليم أيديها بسلام وإنقاذ أرواح أهالي تيغراي”، قائلا إن مصلحة إثيوبيا هي السلام والتنمية.

وأضاف: “لقد اضطررنا لهذه الحرب. لكننا سننتصر.. معنويات الجيش عالية والعدو يهزم”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن سيطرتها الكاملة على إقليم عفر بشمال شرق البلاد، مؤكدة استمرار التقدم نحو مدينة باتي وكومبولتشا لتطويق المناطق التي تسيطر عليها جبهة تحرير تيغراي.

وتعهد رئيس الوزراء أبي أحمد، أثناء تفقده جبهة القتال، بدحر مسلحي إقليم تيغراي الشمالي.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية