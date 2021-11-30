الأردن يعلن أنه خال من متحور “أوميكرون” حتى الآن

الأردن يعلن أنه خال من متحور “أوميكرون” حتى الآن

الأردن – أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، الدكتور بسام حجاوي، أن المملكة لم تسجل أي إصابة بمتحور “أوميكرون” الإفريقي حتى الان.

وكشف حجاوي، امس عن توصية بضرورة تشخيص القادمين إلى المملكة عبر فحص “بي سي آر” من الدول التي رصدت إصابات بسلالة “أوميكرون” المتحورة لفيروس كورونا.

وقال إن “تفعيل الحجر المؤسسي جاء لضمان عدم دخول المتحور مبكرا، واحتواء الجائحة”.

وأشار حجاوي إلى أن التعامل مع المتحور الجديد يجب أن يكون بطريقة رصد علمي، مؤكدا أن الأردن لم يرصد أي إصابة بـ “أوميكرون” حتى الآن.

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول إفريقية، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، اعتبارا من الأحد المقبل.

وسيخضع الأردنيون القادمون من هذه الدول للحجر المؤسسي لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة، وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت إجراءات احترازية بحق القادمين من دول (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا)، اعتبارا من الأحد الماضي.

المصدر: عمون