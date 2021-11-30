العراق – كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن فريق التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فجر الأدلة دون أن يأخذ منها البصمات.

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن طائرتين مسيرتين تم استخدامها في قصف منزل رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن المسيرتين والذخيرة التي تم استخدامها من صنع محلي.

وأوضح أن المسيرتين قصفتا منزل الكاظمي بمقذوفين، أحدهما استهدفا سطح المنزل، والآخر سقط في باحته، وأن أحد المقذوفين لم ينفجر.

وأعرب عن أسفه من عدم قيام خبير المتفجرات بواجبه “بالشكل الصحيح”، مؤكدا أنه من الطبيعي أن ترفع الفرق الجنائية البصمات من أي مسرح جريمة.

وأضاف أن الأبحاث لا تزال متواصلة وأنه لم يتم حتى الآن توجيه الاتهامات إلى أي شخص أو جهة.

المصدر: RT