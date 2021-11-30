ليبيا – حذّر عضو مجلس النواب علي التكبالي مما سماه “التدافع المحموم”، الذي يشهده سباق الانتخابات الرئاسية، وأنه قد يشغل كثيرين عما وضعته بعض الدول من خطط وسيناريوهات لدعم بعض الشخصيات المرشحة.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” رأى أن روسيا تدعم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بشكل واضح، بهدف استعادة علاقتها القديمة مع والده، ومحاولة الحد من النفوذ الأميركي في الساحة الليبية.

ورجح وجود مرشح بديل يجري تجهيزه من قبل الروس بعيدًا عن التركيز الإعلامي الواسع على عودة سيف، ورجال أبيه للساحة السياسية والجدل حول موقفه القانوني.

وتوقع النائب حصول المرشح خليفة حفتر، على دعم ضمني من دول عربية عدة بعدم معارضة إذا ما فاز في الانتخابات، وربما أيضًا من قبل الولايات المتحدة، فيما لم تحسم فرنسا وإيطاليا وألمانيا قرارها بعد، وتفاضل بين مرشحين عدة.