ليبيا – رأى إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب أن ليبيا دخلت في نفق مظلم بعد أحداث فبرايرمن عام 2011، مشيرًا إلى أن الأوضاع ما زالت معقدة حتى الآن، في ظل عدم توافق الأطراف السياسية لإخراج ليبيا من كبوتها.

الدرسي قال في تصريح عبر برنامج حصة مغاربية وفقًا لقناة “الغد”: إنه من الصعب إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، في ظل استمرار عملية الاقتتال في الداخل الليبي، وعدم توافق الأطراف السياسية على الحل.

واعتبر أن فرض خارطة طريق من قبل المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ليست حلًا على الإطلاق، مطالبًا بتأجيل الانتخابات لفترة زمنية لحين تحقيق الاستقرار، ثم إجراء الانتخابات.