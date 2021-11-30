ليبيا – أصدر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أمس الإثنين تعميمًا للمديرين التنفيذيين للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، ومديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، ومديري مكاتب الرعاية الصحية الاولية فيما يتعلق بالتطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

السائح طالب في تعميمه الذي طلعت المرصد على نسخة منه تطعيم المرآة الحامل بجرعتين من لقاح فايزر، بفاصل زمني لا يقل عن ثلاثة أسابيع، وإعطاء جرعة واحدة من لقاح سينوفارم الصيني كجرعة ثانية لمن تلقوا سينوفاك في مدة أقل من ستة أشهر، بالإضافة إلى إعطاء جرعتين لمن تجاوزوا مدة ستة أشهر أو أكثر منذ تطعيمهم بالجرعة الأولى.

وأجاز المركز إعطاء جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح سينوفارم أو فايزر بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من الفئات التالية: “الفئات العمرية التي تجاوزت 50 عامًا، والذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص في المناعة بغض النظر عن العمر وجميع العاملين بالقطاع الصحي”.