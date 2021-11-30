مصر – تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أهم أنواع المركبات الحربية المصنعة محليا بمصانع الإنتاج الحربي للقوات المسلحة المصرية.

وتفقد الرئيس المصري، خلال افتتاحه فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية “إيديكس 2021″، جناح مصنع 200 الحربي، وشاهد نماذج للمدرعتين المصريتين الجديدتين “سينا 200″، و”ST 500″، حيث استمع الرئيس لشرح من اللواء كمال وفائي محمد، مدير المركبات حول المركبات والمعدات التي صنعت في مصر بالتعاون المشترك بين وزارة الانتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والقطاع المدني.

وقال اللواء المهندس رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن المركبة سيناء 200 قادرة على الطفو، كما يمكنها أن تعبر الموانع المائية، وذلك بفضل ما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.

وأضاف رفيق أن المدرعة سيناء 200 هي ناقلة جند مدرعة متعددة المهام، حيث يبلغ وزنها 14 طنا، ويبلغ طولها 6.1 متر وعرضها 3.4 متر وارتفاعها دون تسليح 1.88 متر، كما ‏ تستطيع المدرعة أن تحمل سائقا وحكمدارا وستة أفراد بداخلها، كذلك تمتلك محرك ديزل قوته 260 حصان.

‏وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي إلى أن المدرعة “سيناء 200″، تستطيع أن تعمل لمدة 600 كيلومتر متواصلة، وتبلغ سرعتها القصوى على الأراضي غير الممهدة 45 كيلومترا/ساعة، والأراض الممهدة 65 كيلومتر/ساعة، كما أن المدرعة تمتلك مستوى عاليا من الحماية ضد التفجيرات الأرضية، وأنها تمتلك شباك الحماية من مقذوفات الأر بي جي.

المصدر: صدى البلد