ليبيا – استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي أمس الإثنين سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا وقنصل مالطا براين زارا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات بعض المعوقات والعراقيل التي تسببت في توقف حركة الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

من جانبه، أكد الشهوبي على توصله لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بهذا الخصوص واعادة تشغيل الخط الجوي بين البلدين قريبًا.

هذا وحضر الاجتماع كل من وكيل ديوان وزارة المواصلات والنقل البحري وسام الإدريسي ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ورئيس مصلحة الطيران المدني – المكلف محمد بكار، ومندوب عن إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الليبية، ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت، وعلي القمودي.