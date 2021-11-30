ليبيا – التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الإثنين في مكتبه يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له.

اللقاء تطرق لعدة محاور وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف كالتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي والنمو المتوقع، إضافةً إلى توقعات الأداء الاقتصادي لعام 2022 وحجم الإنفاق المتوقع، ومستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه كذلك استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي.

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسير العملية الانتخابية وجهود الأطراف الدولية لدعم هذا المسار.

كما تقدم الكبير بالشكر للمبعوث الأممي على جهوده خلال فترة عمله في ليبيا والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.