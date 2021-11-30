روسيا – أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليس لدى روسيا النية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا أساس لها.

وصرح بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة “تاس”: “هذه الهيستيريا التي يجري حاليا تأجيجها من قبل كل من وسائل الإعلام الأنجلوسكسونية والأوكرانية مع دعمها من طرف الساسة الأوكرانيين بقيادة رئيس الدولة، نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق”.

وتابع، تعليقا على مطالبة زيلينسكي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن يؤكد علنا عدم وجود أي خطط لمهاجمة أوكرانيا: “الادعاءات بذاتها حول نية روسيا للزحف على أحد والاتهامات إليها في هذا السياق بأنها تتصرف بطريقة عدوانية بشكل أو بآخر لا أساس لها وهي غير صحيحة في جوهرها”.

وأوضح بيسكوف أن روسيا قلقة من أن “هذا التأجيج يمكن أن يمثل محاولة لإخفاء أوكرانيا استعداداتها لحل قضية دونباس بالقوة، الأمر الذي سيكون من الجنون الكامل”.

وقال زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية “المثيرة للمخاوف” قرب الحدود الأوكرانية.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن انقلاب في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا. ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية.

وأكدت روسيا مرارا أنها لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية، مشددة على حقها في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

المصدر: “تاس” + وكالات