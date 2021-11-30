ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي بليبيا، جوسي ساباديل، ورئيس بعثة “اليوبام” إلى ليبيا، ناتالينا سي.

الكوني أطلع سفير الاتحاد الأوروبي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على النتائج الإيجابية لزيارته الأوروبية الأخيرة، والخطوات الفورية المتخذة، وفقًا لتعليمات نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وخاصة فيما يتعلق بإرسال بعثة أوروبية لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجرى في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وثمن الكوني خلال اللقاء جهود بعثة الاتحاد الأوروبي في الوقوف بجانب ليبيا في العديد من المجالات، التي تتطلب الخبرة الدولية والمعرفة في معالجة كل القضايا، مبديًا استعداده لتذليل كافة الصعاب التي تقف أمام البعثة في أداء المهام المنوطة بها في ليبيا.

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