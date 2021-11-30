ليبيا – قال السفير الليبي السابق والمرشح الرئاسي المحتمل عبد المجيد سيف النصر إنه متواجد في الميدان ومستعد لمواجهة أي أحد، مضيفًا: “عائلة سيف النصر تعرف جيدًا أننا نحن لا نرضى بالطغاة ولا أحد يحكمنا، نحن رواد فبراير”، بحسب قوله.

سيف النصر علق خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعتها صحيفة المرصد على تقدمه رسميًا بطعن ضد خليفة حفتر قائلًا: “من حقي أن أتقدم للمحكمة وأنا اطلعت على شروط الانتخابات ووجدت بعض الثغرات لخليفة حفتر وتقدمت بها من وسط بنغازي، ولست جالسًا في تركيا ولا طرابلس، هناك خمس ثغرات هي حمله جنسية أجنبية وعدم الموافقة للمادة 12 والبطاقة الشخصية صورة غير معتمدة، بالإضافة لقرار الذمة المالية والإجازة التي في المادة 12 قبل موعد الانتخابات بـ 3 شهور”.

وتابع: “هو سلم للناظوري لكن اتضح أنه لا يوجد عنده إذن، وبعده عنده إذن قدم طعونات وهذا أمر يعود للقضاء، أنا لست عسكريًا بل سياسي ومن حقي أن أطعن بأي شخص. لم اتفق أو أتعاون مع أي شخصية فقد دخلت كشخص مستقل بمجهوداته وكل ثقلي من أبناء الشعب الليبي أن يدعموني في الانتخابات وأي خصم لي لديه عدم انطباق الشروط سأتقدم عليه، وبخصوص الطعن الذي تقدمت به ورفض من قبل لجنة الطعون سأنظر في الأمور مع مستشارينا القانونيين هل نستأنف أم لا”.

سيف النصر اختتم تصريحه قائلًا: “وجدت محامية وهي من قدمت الطعن ولم تجد أي معارضة من محكمة بنغازي، وللآن موجودة هناك وأبلغونا برفض الطعن الذي قدمناه، ونحن ننظر هل نعاود الطعن بالاستئناف”.