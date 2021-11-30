فرنسا – أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه من الممكن رؤية مجموعة تتكون من أعمال فنية تغطي فترة طويلة من العصور القديمة إلى يومنا هذا، بقصر البحرية في باريس.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: “تعد مجموعة آل ثاني من بين المجموعات الخاصة الأكثر شهرة في العالم، وتمثل العديد من الحضارات وتغطي فترة تتجاوز 5000 عام!”

وأضافت: “بفضل اتفاقية بين مركز المعالم الوطنية ومؤسسة مجموعة آل ثاني، من الممكن رؤية المجموعة في قصر البحرية في باريس بمثابة معرض كنوز مجموعة آل الثاني”.

وبحسب الموقع الرسمي للمعرض، فإن المعرض الافتتاحي “كنوز مجموعة آل ثاني”، سيسلط الضوء على “التنوع الثري للأعمال الفنية التي تمثل العديد من الحضارات وتغطي فترة تتجاوز 5000 عام، حيث يجمع المعرض، الذي يحتفي بالقوة الموحدة للفن عبر الثقافات، روائع مثل رأس شخصية ملكية من مصر القديمة منحوتة من اليشب الأحمر (1475-1292 قبل الميلاد)، ومنحوتة صينية من البرونز تجسد دبا جالسا من سلالة هان (206 قبل الميلاد-25 بعد الميلاد)، وقلادة من الخشب من حضارة المايا (200-600 بعد الميلاد) أو كأس اليشم للإمبراطور المغولي جهانكير (1569-1627)”.

وأشار الموقع إلى أن مجموعة آل ثاني تعتبر من بين أكثر المجموعات الخاصة شهرة في العالم، وتضمّ مجموعة استثنائية من الأعمال الفنية التي تغطي فترة طويلة من العصور القديمة إلى يومنا هذا، وتتسم المجموعة بنطاقها الموسوعي وتجسد تنوعا ثريا للثقافات والحضارات، وتحتفي بالإبداع وقوة الفن على مر العصور.

المصدر: RT