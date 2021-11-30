ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعًا مع مدير عام شركة تاتنفت الروسية بليبيا ألبرت سافولين، ونائبه ناجي معتوق، ومدير الاستكشاف بالشركة تيمور فيلزوف، بحضور المستشار بإدارة الاستثمار بالمؤسسة ضو زهمول.

مدير عام شركة “تاتنفت” أعلن خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط استكمال حفر بئر (B2_4) في القطعة 4/82 بحوض غدامس، كما استعرض نشاط الشركة في ليبيا خلال المدة الماضية.

وبحث الاجتماع بعض الأمور اللوجستية التي تساعد الشركة في إنجاز عملها بكفاءة عالية، إضافة إلى بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين المؤسسة والشركة.

من جانبه، أكد صنع الله، أن المؤسسة ستعمل لإزاحة كل الصعوبات التي تعيق عمل الشركة.

كما قدّم المجتمهون من شركة “تاتنفت”، هدية لصنع الله، بمناسبة مرور 60 سنة على تصدير أول شحنة نفط من ليبيا.

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