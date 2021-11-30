ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعًا مع مدير عام شركة تاتنفت الروسية بليبيا ألبرت سافولين، ونائبه ناجي معتوق، ومدير الاستكشاف بالشركة تيمور فيلزوف، بحضور المستشار بإدارة الاستثمار بالمؤسسة ضو زهمول.
مدير عام شركة “تاتنفت” أعلن خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط استكمال حفر بئر (B2_4) في القطعة 4/82 بحوض غدامس، كما استعرض نشاط الشركة في ليبيا خلال المدة الماضية.
وبحث الاجتماع بعض الأمور اللوجستية التي تساعد الشركة في إنجاز عملها بكفاءة عالية، إضافة إلى بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين المؤسسة والشركة.
من جانبه، أكد صنع الله، أن المؤسسة ستعمل لإزاحة كل الصعوبات التي تعيق عمل الشركة.
كما قدّم المجتمهون من شركة “تاتنفت”، هدية لصنع الله، بمناسبة مرور 60 سنة على تصدير أول شحنة نفط من ليبيا.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.