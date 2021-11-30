تفاعل كبير مع مقطع من كلمة وزير الطاقة السعودي: “لا ننحني إلا لله”

تفاعل كبير مع مقطع من كلمة وزير الطاقة السعودي: “لا ننحني إلا لله”

السعودية – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع من كلمة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التي أكد فيها أن السعوديين “لا ينحنون إلا لله”.

وقال الوزير السعودي أمس الاثنين، إن الشباب هم الطاقة البشرية التي تعول عليها الدول للمستقبل إذا كانت طموحة لصنع مستقبل مشرق للبلاد.

وأضاف خلال تدشين أعمال تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي: “عندما نصل إلى 2030 بإذن الله سنرى أن طموحنا كان متواضعا، والطاقة الحقيقية هي الطاقة البشرية”.

وختم كلمته بالقول: “نحن في هذا البلد لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى.. أكرمنا الله بقيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء”.

المصدر: RT