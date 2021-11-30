واشنطن – أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشوه الحقائق المتعلقة بمطالبتها الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد، وأضاف أن الأمر يتعلق بالطرد.

وأضاف السفير الروسي: “وزارة الخارجية مرة أخرى تعتمد المكر في تعاملها. الجانب الأمريكي يحاول تضليل المجتمع المحلي والعالمي، عن طريق تشويه الحقائق عمدا”.

وأوضح أنطونوف أن وزارة الخارجية كانت قد حددت من جانب واحد في ديسمبر العام الماضي حدا لمدة ثلاث سنوات مدة إقامة موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن.

وفي وقت سابق، قال إنه بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية، سيتعين على 27 موظفا دبلوماسيا روسيا، الذين حددت وزارة الخارجية مدة إقامتهم، مغادرة الولايات المتحدة في 30 يناير 2022.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في أراضي البلاد، وليست طردا.

المصدر: نوفوستي