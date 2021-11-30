ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين برئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المكلف ابريك المغربي، وعضو اتحاد العمال علي سعيد.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط عددًا من المواضيع التي تهم عمال النفط، من بينها اعتماد آلية تمكن العمال في المواقع النفطية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية.
بدور ، قدم ابريك المغربي مقترحًا لإنشاء نادٍ رياضي مخصص لعمال قطاع النفط.
كما أكد رئيس وعضو اتحاد عمال النفط، ثقتهما ودعمهما غير المحدود لرئيس ومجلس إدارة المؤسسة، مشيرين إلى أن عمال النفط يستمدون قوتهم من قوة إدارة المؤسسة.
بدوره، أثنى صنع الله على جهود العاملين بقطاع النفط والغاز وسعيهم الدائم لزيادة معدلات إنتاج النفط، معربًا عن إعجابه بمقترح إنشاء النادي وعزم المؤسسة على دعم هذا المقترح.
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