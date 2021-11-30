ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين برئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المكلف ابريك المغربي، وعضو اتحاد العمال علي سعيد.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط عددًا من المواضيع التي تهم عمال النفط، من بينها اعتماد آلية تمكن العمال في المواقع النفطية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية.

بدور ، قدم ابريك المغربي مقترحًا لإنشاء نادٍ رياضي مخصص لعمال قطاع النفط.

كما أكد رئيس وعضو اتحاد عمال النفط، ثقتهما ودعمهما غير المحدود لرئيس ومجلس إدارة المؤسسة، مشيرين إلى أن عمال النفط يستمدون قوتهم من قوة إدارة المؤسسة.

بدوره، أثنى صنع الله على جهود العاملين بقطاع النفط والغاز وسعيهم الدائم لزيادة معدلات إنتاج النفط، معربًا عن إعجابه بمقترح إنشاء النادي وعزم المؤسسة على دعم هذا المقترح.