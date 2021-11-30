ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن هناك محاولة قوية لإقصاء سيف الإسلام القذافي، من خوض السباق الانتخابي، خشية إعادة نظام القذافي من جديد.

عقيل اعتبر في تصريح عبر برنامج حصة مغاربية وفقًا لقناة “الغد” أن استمرار حالة الصراع هذه ستؤدي إلى إسقاط الانتخابات برمتها، أو الدخول في حرب.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، يقف صامتًا، خاصة بعد تصريحات إيطاليا التي تحدثت عن احتمالية تأجيل الانتخابات، معتبرًا أن إيطاليا طرحت فكرة التأجيل بسبب استبعاد عبد الحميد الديبية، رئيس الحكومة المقرب من تركيا أيضًا.