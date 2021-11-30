ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، الذين أكدوا رغبتهم في المساهمة في فتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا في مجال البتروكيمائيات، والمصافي، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

عون أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط و الغاز على أن الوزارة تشجع الاستثمار في مجال النفط والغاز، خصوصًا جانب الاستكشاف، كما أنها ترحب بكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع، مثل إدخال السبل والتقنيات الحديثة، كل ذلك وفق مراعاة اشتراطات معايير البيئة وسلامتها.