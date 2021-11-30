ليبيا – قالت قوات “الدعم السريع” التابعة للجيش في السودان الأحد إن البلاد تواجه مهددات أمنية أبرزها تسلل وعبور بعض الجماعات الإرهابية إلى البلاد عبر الشريط الحدودي مع مصر وليبيا.

رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، في مؤتمر صحفي، أوضح أن أبرز المهددات الأمنية التي تهدد الوطن على الحدود مع مصر وليبيا تتمثل في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتسلل وعبور بعض الجماعات الإرهابية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف: “ونشاط جماعة التبو الليبية وبعض الجماعات المسلحة السودانية والتشادية، وتهريب العربات غير المقننة من ليبيا إلى السودان، وتسلل وعبور بعض الجماعات الإرهابية”.

وأكمل اللواء حامد: “وتهريب السلع والمواشي وموارد البلاد، وتجارة السلاح والمخدرات”.