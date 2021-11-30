كأس العرب.. العراق يفرض التعادل على سلطنة عمان في الوقت القاتل

كأس العرب.. العراق يفرض التعادل على سلطنة عمان في الوقت القاتل

قطر – حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة منتخبي العراق وسلطنة عمان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر لغاية 18 ديسمبر المقبل.

وافتتح المنتخب العماني باب التسجيل في الدقيقة الـ78 عن طريق صلاح اليحيائي من ركلة جزاء.

وعادل لمنتخب “أسود الرافدين” حسن عبد الكريم من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

ولعب المنتخب العراقي بعشرة لاعبي منذ الدقيقة الـ68 بعد طرد لاعبه ياسر قاسم عقب حصوله على البطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل، جمع كل من المنتخبين العراقي والعماني أول نقطة لكل منهما في البطولة وتقاسما المركز الأول في المجموعة الأولى في انتظار نتيجة مباراة المنتخبين القطري والبحريني في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT