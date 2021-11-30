قطر – حقق المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا عريضا على نظيره الموريتاني 5-1 الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكأس العرب، على ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

افتتح المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري سجل أهداف البطولة العربية لعام 2021، وذلك بعد أن منح منتخب بلاده هدف التقدم في الدقيقة الـ39.

وجاء الهدف الثاني للمنتخب التونسي عن طريق فراس بلعربي، عند الدقيقة الـ42 من الشوط الأول.

ورفض بلعربي الاحتفال بالهدف أمام الجماهير وذرف الدموع خلال احتفال زملائه به، ليتضح بعد ذلك أن اللاعب فقد والده قبل يوم واحد من السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، إلا أن ذلك لم يؤثر على مشاركته مع منتخب بلاده.

ولم يتوقف مهرجان التهديف للمنتخب التونسي، إذ عاد الجزيري مجددا لتسجيل الهدف الثالث بكعب مميز نحو الشباك مباشرة.

وفي الوقت الذي كان الشوط الأول يسير نحو النهاية قام منتخب موريتانيا بهجوم تقرر على إثره اللجوء إلى الفار “تقنية الحكم المساعد” بعد شك حول لمس الكرة باليد من قبل أمين بن حميدة ليقرر الحكم الإيراني علي رضا فغاني عن ركلة جزاء احتج عليها منتخب تونس ونفذها بنجاح مولاي أحمد بسام في الوقت الضائع.

بعد فترة الاستراحة بحث منتخب تونس عن تصعيد الفارق ونجح من جديد فراس بلعربي الإمضاء على الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده عند الدقيقة الـ50، قبل أن يختم يوسف المساكني التسجيل في الدقيقة 90 بهدف خامس.

المصدر:RT