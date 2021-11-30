ليبيا – رأى المحلل السياسي التركي إسلام أوزكان أن بلاده لا تتدخل في الانتخابات الليبية بشكل كبير كما يتوقع البعض، مرجعًا ذلك لتصاعد الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة التي أدت بدورها لتراجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان.

أوزكان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إذا أُدرج اسمه بالقائمة النهائية للمرشحين، فسيكون الورقة الرابحة التي سيلقي عليها الأتراك بثقلهم ويقدمون له دعمًا ضمنيًا، أما الخيار الثاني فسيكون لأي شخصية قريبة أو موالية لحكومة الوحدة الوطنية، أو ما سبقها من حكومات طرابلس التي تعاملت وتحالفت مع تركيا في السنوات الماضية”.

وتابع حديثه: “لا يوجد اسم محدد حتى الآن، ولكن في كل الأحوال سيكون هناك حرص على إفشال حفتر”.

واعتبر المحلل التركي أن الانتخابات الليبية ستكون مفصلية للدور التركي بليبيا، مشيرًا إلى أن فوز مرشح مدعوم من روسيا أو أي من الدول الغربية المناهضة للوجود التركي بليبيا كفرنسا تحديدًا قد يعني احتمالية انسحاب تركيا من الساحة الليبية.