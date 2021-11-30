هل يسبب قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة في ظهور الهالات السوداء حقا وكيف نتخلص منها؟

هل يسبب قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة في ظهور الهالات السوداء حقا وكيف نتخلص منها؟

إنجلترا – تعد الهالات السوداء تحت العينين من المشكلات الشائعة للغاية، وهي لا تجعلنا نبدو متعبين فقط، بل يمكنها أيضا أن تكون علامة منبهة على الإجهاد أو النظام الغذائي السيئ، وغير ذلك.

وغالبا ما يلقي الكثيرون باللوم على الإرهاق، إلا أن البعض يدعي بأن الوقت الطويل الذي نستغرقه أمام الشاشة (سواء على الكمبيوتر أو الهاتف أو التلفزيون) هو السبب في ظهور الهالات السوداء.

وعلى الرغم من أن وقت الشاشة لا يتسبب بشكل مباشر في ظهور الهالات السوداء، إلا أنه بالتأكيد يمكن أن يزيد من احتمالية ظهورها.

وتشرح الدكتورة إليزابيث هوكس، استشارية جراحة العيون: “وقت الشاشة نفسه ليس سببا مباشرا للهالات السوداء. ومع ذلك، فإن قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشة يمكن أن يتسبب عن غير قصد في جعلها أكثر وضوحا من خلال المساهمة في الأسباب الأكثر تحديدا للهالات السوداء مثل تمدد الأوعية الدموية التي تصبح أكثر وضوحا تحت جلد الجفن الرقيق أو جفاف الجلد إذا كنت تأخذ فترات راحة أقل”.

وتابعت: “يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من شاشاتنا أيضا على إيقاع الساعة البيولوجية لدينا (دورة النوم والاستيقاظ)، لذا فإن وقت الشاشة يمكن أن يعطل النوم ويجعل الهالات السوداء أسوأ. وباختصار، إنها تأثيرات وقت الشاشة الزائد بدلا من الضرر المباشر من الضوء الأزرق”.

كيف يمكننا محاربة الهالات السوداء؟

لحسن الحظ، من الممكن تقليل ظهور الهالات السوداء مع أو من دون علاج.

تقليل الهالات السوداء بشكل طبيعي:

بينما يمكن استخدام المستحضرات والجرعات والجراحة التجميلية لتقليل ظهور الهالات السوداء، فمن الممكن علاج الهالات السوداء بشكل طبيعي، من ذلك:

– حافظ على رطوبتك

– لا تدخن

– اعتمد وسائل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مثل النظارات الشمسية في النهار بالإضافة إلى الكريم الواقي من الشمس

– قلل من تناول الملح الذي يسبب الانتفاخ

– كوني حذرة عند إزالة مكياج العيون لأن بشرة الجفن حساسة للغاية ويجب إزالة مساحيق التجميل جيدا وبعناية

– لا تفرك العينين بشكل مفرط

– الحصول على قسط كاف من النوم

– استخدم كريم الليل للحفاظ على ترطيب البشرة

– استخدم كريما موضعيا

وتقول الدكتورة هوكس: “الكريمات الموضعية جيدة للتخفيف من الجفاف والحساسية لكنها لن تعيد الحجم أو تعكس التاريخ العائلي للهالات السوداء”.

وعند اختيار أفضل كريمات العين للهالات السوداء، أنصح بالبحث عن تلك التي تحتوي على مكونات مجربة ومختبرة مثل الريتينول وحمض الهيالورونيك والكافيين، فهي ستعمل على ترطيب تلك الظلال الداكنة وتثبيتها وتمنحها إشراقها، مع تنعيم الخطوط الدقيقة”.

وتضيف أن أي كريم للعين يجب أن يوضع “بلطف قدر الإمكان” ويربت على الجلد بدلا من فركه.

الحصول على علاج طبي أو جراحة

تقول الدكتورة هوكس: “من الممكن علاج الهالات السوداء، ولكن من أجل القيام بذلك بشكل فعال، من المهم زيارة أخصائي جراحة تجميل العيون الذي سيأخذ في الاعتبار التاريخ الطبي الكامل ويقوم بإجراء فحص شامل للتأكد من السبب الأساسي وتحديد الإدارة الصحيحة للمشكلة في النهاية”.

وتختلف العلاجات تبعا للسبب، ويمكن أن تشمل: الكريمات الموضعية، والتقشير الكيميائي، والحقن المضادة للتجاعيد في عضلة العين، والحشو الجلدي لاستعادة الحجم، وقد تكون هناك حاجة إلى جراحة رأب الجفن السفلي كخيار للهالات السوداء.

وتضيف هوكس: “الفحص الدقيق للعين ضروري لاستبعاد مرض العين أو الحساسية التي يمكن أن تؤثر على الجلد مثل التهاب الملتحمة التحسسي الثانوي لحبوب اللقاح”.

المصدر: ميترو