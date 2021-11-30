ليبيا – استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة حمد سالم الشهوبي أمس الإثنين سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى ليبيا كنعان يلماز، وبرفقته كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية يوسف يلدز بحضور رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ورئيس مصلحة الطيران المدني – المكلف محمد بكار، ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت.

الاجتماع تركز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات حول آلية تفعيل البرامج التي تم الاتفاق عليها بتركيا بالفترة الماضية، ومنها تدريب الطلبة بشكل عام و قطاع المواصلات بشكل خاص.

كما تطرق اللقاء الى آلية عودة الشركات التركية لاستئناف العمل بمشروع مطار طرابلس العالمي.