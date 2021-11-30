إنجلترا – أعلن نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة مدربه السابق جون سيليت، الذي قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 1987، عن 85 عاما.

وقاد سيليت كوفنتري بين 1986 و1990 وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد بعد تغلبه على توتنهام 3-2 في النهائي بملعب ويمبلي، ليحقق النادي أول وآخر ألقابه الكبرى.

وقال كوفنتري في بيان: “سيبقى سيليت في ذاكرة كل من عرفه وجميع أنصار النادي بسبب عشقه لكرة القدم وكوفنتري سيتي”.

ولعب سيليت أيضا لتشيلسي في مركز المدافع وفاز معه بلقب دوري الأضواء، كما دافع عن ألوان كوفنتري وبليموث أرجايل بين 1954 و1968 قبل أن يتحول لعالم التدريب مع هيرفورد يونايتد في 1974.

وفاز بلقب الدرجة الثالثة مع هيرفورد وعاد إلى النادي في 1991 بعد فترة قضاها مع كوفنتري.

المصدر: “رويترز”