جنيف – بات انتشارالمتحور”أوميكرون”جليا في العديد من الدول التي تسجل حالات متزايدة يوما بعد يوم، وسط إجراءات احترازية في محاولة لمنع تفشيه، بينما يسارع العلماء لدراسته وكيفية الوقاية منه.
-اليابان تعلّق حجوزات السفر رغم توصيات منظمة الصحة العالمية
-بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ”أوميكرون” وتحذر من تزايد الإصابات.
-طبيب من جنوب إفريقيا يكشف أعراض الإصابة بسلالة “أوميكرون”
–نيجيريا تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا
-السعودية ترصد أول إصابة بمتحور “أوميكرون” لمواطن قدم من دولة في شمال إفريقيا.
-إسرائيل تتبرع للمغرب ودول إفريقية أخرى بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، على خلفية انتشار “أوميكرون”.
-مستشار صحي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “أوميكرون” سيصل إلى مصر بنسبة 100%.
-هيئة الرقابة الصحية في هولندا: متحور “أوميكرون” وصل إلى هولندا قبل أن يبلغ عنه لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO).
-علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور “أوميكرون”.
– عالم الأوبئة، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، غينادي أونيشينكو، يحث على عدم الذعر بسبب سلالة كورونا الجديدة “أوميكرون”.
المصدر: RT