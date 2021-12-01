الإمارات تبدأ مشوارها في كأس العرب بثنائية في شباك سوريا

الإمارات تبدأ مشوارها في كأس العرب بثنائية في شباك سوريا

قطر – تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره السوري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب “قطر 2021”.

وتقدم المنتخب الإماراتي بهدفين متتاليين عن طريق كايو كانيدو وعلي صالح في الدقيقتين 24 و30 على الترتيب.

وأنهى المنتخب الإماراتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمود خميس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عقب حصوله على البطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب الإماراتي نقاطه الثلاث الأولى في البطولة وحل في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب التونسي الذي حقق فوزا كبيرا في وقت سابق اليوم بنتيجة 5-1 على نظيره الموريتاني متذيل الترتيب.

في المقابل، بقي رصيد المنتخب السوري خاليا من النقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية.

المصدر: RT