ليبيا – استقبل وزير الداخلية خالد التيجاني أمس الثلاثاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش والوفد المرافق له.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية وتأمينها.

واستعرض التيجاني للمبعوث الأممي الخطة الاستراتيجية، وكذلك أعمال الغرف الفرعية لمراكز الاقتراع وعملية ربطها بالغرفة الرئيسية.

كما استعرض أيضًا جملة من التحديات الأمنية التي قد تعترض سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة بالخصوص، موضحًا بأن العاتق يقع على الشعب الليبي في إنجاح الانتخابات وإنقاذها بما يساهم في الاستقرار السياسي والمصالحة الاجتماعية.

ومن جانبه أكد رئيس البعثة “يان كوبتش” عن عمق الشراكة مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بهذا الاستحقاق.

وأوضح بأن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة للوزارة لاداء مهامها الكاملة لضمان حماية هذا الاستحقاق والوصول إلى انتخابات نزيهة.