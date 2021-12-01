ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على محكمة سبها واغلاقها، مضيفًا أن ذلك لا يعد فقط اعتداء على مؤسسات الدولة وانتهاكًا للأمن العام، بل هو تهديد لحق الليبيين في المشاركة السياسية ويعرض العملية الانتخابية بأكملها للخطر.

الحراري أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه أن تلك الأفعال يعاقب عليها القانون، وأن محاسبة الفاعلين ضرورة، مشددًا على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وأبرزها المؤسسة القضائية وعدم عرقلة عملها بأي طريقة كانت.

ودعا الحراري وزارة الداخلية إلى القيام بمهامها في تأمين المؤسسات التي تتولى حمايتها، وبذل كل الجهود لذلك، مجددًا دعوته للجميع إلى مساندة عناصر وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن العام وتأمين سير العملية الانتخابية حتى تسير بكل شفافية ونزاهة.