موسكو – أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفيتنامي نغوين شوان فوك عزم بلديهما تعميق التعاون الثنائي في المجالين الدفاعي والعسكري التقني، حسبما أفاد الكرملين.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الرئاسة الروسية في أعقاب محادثات أجراها بوتين ونغوين شوان فوك في موسكو امس الثلاثاء، أن “التعاون العسكري والعسكري التقني، والأمني يحتل مكانة بارزة في هيكلية العلاقات الروسية الفيتنامية”. وذكر البيان أن هذا التعاون “يتطور بشكل مطرد، ما يسهم في صون السلام وضمان الاستقرار في المنطقة وعلى كوكب الأرض”.

وتابع البيان أن موسكو وهانوي “سوف تواصلان في تعميق التنسيق في مجال الدفاع والأمن والتعاون العسكري والعسكري التقني على أساس القانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأشار البيان إلى أن بوتين ونغوين شوان فوك أكدا عزم بلديهما تعميق التنسيق بين مجلس الأمن الروسي ووزارة الأمن العام الفيتنامية، وكذلك التعاون بين هيئات أمنية أخرى في روسيا وفيتنام، وذلك بالإضافة إلى خطط لتطوير التعاون في مجال أمن المعلومات على النطاق الدولي “لمنع استخدام تقنيات الإعلام والاتصالات بهدف المساس بسيادة الدول ووحدة أراضيها، ولمنع اتخاذ خطوات أخرى في الفضاء المعلوماتي العالمي تحول دون الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في العالم”.

المصدر: “تاس”