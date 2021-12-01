تونس – انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، امس من وصفهم بالساعين لضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية، مشددا على أنهم لن ينجحوا في مآربهم.

وقال خلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش ”يجتمعون صباحا مساء ويتحدثون عن بعض من يقدمونهم كفاءات عليا… نحن بحاجة إلى الكفاءات، لكننا في حاجة قبل الكفاءات إلى الصادقين المخلصين للوطن”.

وأضاف ”الكفاءة عندهم في الخمارات والمطاعم وتهريب الأموال وتجاوز القانون… الكفاءة عندنا هي الوطنية وخدمة الشعب ومطالبه”.

وتابع ”آن الأوان ليفهموا أن الدولة التونسية ليست لقمة سائغة وأن مؤسساتها ستبقى قائمة مهما فعلوا ودبروا.. الشعب يعلم جيدا ما يدبرون”.

وختم كلمته أمام مجلس الجيوش بالقول ”لن نفرّط في الدولة للصوص والإرهابيين الذين يصنعونهم.. يجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم… وكما قلت دوما، طلقة واحدة لإرهابي ستقابل بوابل من الرصاص”.

المصدر: “موزاييك أف أم”